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В России оценили выгоду от поездок в Европу через Финляндию и Эстонию

Турагент Котляр назвала туры в Европу через Финляндию и Эстонию более выгодными

Фото: Fabio Frustaci / Globallookpress.com

Туры в Европу через сухопутные границы с Финляндией и Эстонией могут быть выгоднее, чем перелеты через транзитные хабы. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр.

Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров России сообщили, что российские туроператоры планируют использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу. На текущий момент рассматриваются наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводится оценка стоимости транзитных туров.

«Безусловно, это может быть выгоднее, чем перелеты через транзитные хабы, просто потому, что перелеты сейчас стоят очень дорого. Цены на общий билет на все сегменты могут начинаться от 100-150 тысяч рублей. Если сравнивать с выездными поездками на автобусах через сухопутные границы с Финляндией и Эстонией, билет на автобус стоит от 3 до 10-15 тысяч. Доезжаете до Хельсинки, оттуда уже вылетаете на любые открытые европейские направления за 150-300 евро, максимум 500-600 — то есть получается существенная экономия», — поделилась Котляр.

Однако эксперт предположила, что туры такого плана будут выгодны и удобны лишь жителям Центральной России: «Я сомневаюсь, что жители Сибири, Дальнего Востока, даже юга будут пользоваться всем этим».

Котляр также отметила, что, согласно предварительной статистике, воспользоваться услугами по пересечению сухопутных границ в перспективе года могут всего лишь 5 процентов от всего многомиллионного турпотока, который направлялся в Европу.

Ранее стало известно, что туристические компании готовятся к запуску пакетных туров в Финляндию к предстоящему зимнему сезону с возможностью оплаты в рублях.

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Екатерина Смирная
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