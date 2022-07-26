Госдеп США оценил решение России по МКС

Госдеп США назвал неожиданным решение России выйти из программы МКС

Для США стало неожиданностью публичное заявление России касательно планов выйти из программы Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

По его словам, США считают решение Москвы «достойным сожаления развитием событий». Он назвал проводимую на МКС научную работу жизненно важной, добавив, что между космическими агентствами двух стран сохранялось ценное профессиональное взаимодействие. Особо Прайс отметил, что Россия решила уйти с МКС после подписания обновленного соглашения о сотрудничестве в области полетов.

Ранее новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил о планах страны выйти из проекта после 2024 года. При этом в США станцию планируют использовать до 2030 года, и в НАСА отметили, что Россия не сообщила им о своих планах.