Президент Узбекистана призвал талибов разорвать связи с зарубежными террористами

Президент Узбекистана Мирзиеев призвал «Талибан» к разрыву с международным терроризмом

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) должен разорвать связи с другими террористическими организациями, в том числе зарубежными и международными. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, его цитирует РИА Новости.

Свое заявление политик сделал на конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», которая проходит 25-26 июля в Ташкенте. Он призвал афганское правительство «проявить твердую волю» и покончить с радикальными методами борьбы за власть, чтобы укрепить доверие.

Также президент потребовал от талибов прекратить контрабанду наркотиков в соседние страны и заняться решением насущных вопросов, чтобы избежать хаоса в регионе. «Нашим приоритетом должно стать восстановление экономики, что является важным условием достижения прочного мира в этой многострадальной стране», — добавил Мирзиеев.

Ранее стало известно, что, несмотря на обещания «Талибана» бороться с контрабандой наркотиков, объемы незаконных поставок этих веществ в Среднюю Азию существенно выросли. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода полагает, что Кабул будет и дальше наращивать этот источник дохода.