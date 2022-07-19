«Талибан» нарастил контрабанду наркотиков в Среднюю Азию

МВД Таджикистана заявило о неисполнении «Талибаном» обещаний пресечь контрабанду опиума

Объем контрабанды опиумного мака и других наркотиков из Афганистана в Среднюю Азию после прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) существенно возрос. Об этом заявил глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода, пишет Sputnik.

По словам министра, талибы не только не исполнили обещания пресечь экспорт запрещенных веществ, но и продолжают наращивать поставки.

«Никакого явного результата мы не замечаем — за год из оборота в Таджикистане изъято больше наркотиков, чем в прошлом году», — сказал Рахимзода.

Глава МВД не привел конкретных цифр на этот счет, но указал, что не видит у террористов намерений прикладывать усилия для борьбы с контрабандой.

Ранее стало известно, что после захвата власти в Афганистане боевиками радикального движения «Талибан» производство опиума в стране за 2021 год увеличилось на восемь процентов по сравнению с 2020 годом. Урожай опиума в Афганистане достиг 6,8 тысячи тонн. В 2021 году на мировой рынок экспортировано примерно 320 тонн чистого афганского героина.

После захвата власти «Талибан» неоднократно уверял, что запретит производство афганского мака и не допустит его экспорта в другие страны. На этом фоне лидеры движения даже обращались за помощью к России, поскольку «мир и стабильность в регионе отвечает интересам Москвы».