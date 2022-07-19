Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

«Талибан» нарастил контрабанду наркотиков в Среднюю Азию

МВД Таджикистана заявило о неисполнении «Талибаном» обещаний пресечь контрабанду опиума

Фото: Parwiz / Reuters

Объем контрабанды опиумного мака и других наркотиков из Афганистана в Среднюю Азию после прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) существенно возрос. Об этом заявил глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода, пишет Sputnik.

По словам министра, талибы не только не исполнили обещания пресечь экспорт запрещенных веществ, но и продолжают наращивать поставки.

«Никакого явного результата мы не замечаем — за год из оборота в Таджикистане изъято больше наркотиков, чем в прошлом году», — сказал Рахимзода.

Глава МВД не привел конкретных цифр на этот счет, но указал, что не видит у террористов намерений прикладывать усилия для борьбы с контрабандой.

Материалы по теме:
Афганский приход. Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Афганский приход.Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
18 августа 2021
Героиновый джихад. Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Героиновый джихад.Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
28 августа 2021

Ранее стало известно, что после захвата власти в Афганистане боевиками радикального движения «Талибан» производство опиума в стране за 2021 год увеличилось на восемь процентов по сравнению с 2020 годом. Урожай опиума в Афганистане достиг 6,8 тысячи тонн. В 2021 году на мировой рынок экспортировано примерно 320 тонн чистого афганского героина.

После захвата власти «Талибан» неоднократно уверял, что запретит производство афганского мака и не допустит его экспорта в другие страны. На этом фоне лидеры движения даже обращались за помощью к России, поскольку «мир и стабильность в регионе отвечает интересам Москвы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»
Минобороны заявило о перехвате четырех украинских ракет «Точка-У»
Названо условие выплаты проиндексированной пенсии работающим россиянам
Спецслужбы Латвии заподозрили угрозу национальной безопасности в детском кружке
Мужчина обнаружил дома редчайшую кобру-альбиноса
Фэшн-эксперт Владислав Лисовец высказался об альтернативе H&M
Украина пообещала потопить Черноморский флот РФ западным оружием и занять Крым
Россиянкам назвали визуально стройнящие модели купальников
Москвичам разонравился один тип жилья
Российская отрасль попросила отказаться от новых штрафов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.