Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Узбекистане заявили о нормализации отношений с талибами

В Узбекистане заявили, что талибов могут признать после нормализации отношений с ними

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Ташкенте считают, что нормализация отношений с властями Афганистана в лице движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) может позднее привести к их международному признанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального представителя президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиза Камилова.

«Вопрос сегодня так не стоял — давайте завтра признавать правительство талибов. Но во всяком случае, тенденция позитивная, прежде всего, в плане нормализации отношений с правительством (Афганистана — прим. "Ленты.ру"). Именно нормализация отношений будет прокладывать дорогу к возможному дальнейшему признанию», — заявил Камилов на конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», которая проходит 25-26 июля в Ташкенте.

Кроме того, чиновник отметил, что стороны и дальше будут пытаться «найти общий язык». «Это уже большой шаг в плане укрепления взаимного доверия, без чего не может быть и признания», — добавил Камилов.

В ходе той же конференции президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал талибов разорвать связи с другими террористическими организациями, в том числе зарубежными и международными, а также потребовал от них прекратить контрабанду наркотиков в соседние страны и заняться решением насущных вопросов, чтобы избежать хаоса в регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС
В Госдуме предложили блокировать без суда призывы к сбору средств для противника
Соседка Чубайса продаст особняк в Подмосковье
Жена Зеленского рассказала о влиянии спецоперации на их брак
Москвичам пообещали 40-градусную жару в будущем
Доходы Ирана от продажи нефти взлетели почти на 600 процентов
В ЛНР отреагировали на санкции Лондона в отношении чиновников республик Донбасса
Поступление в вузы детей до 15 лет предложили запретить из-за Алисы Тепляковой
Популярные в 2010-х годах вещи вновь вернулись в моду
Туристам раскрыли способ спасти себе жизнь при нападении акулы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.