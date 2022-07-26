В Узбекистане заявили о нормализации отношений с талибами

В Узбекистане заявили, что талибов могут признать после нормализации отношений с ними

В Ташкенте считают, что нормализация отношений с властями Афганистана в лице движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) может позднее привести к их международному признанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального представителя президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиза Камилова.

«Вопрос сегодня так не стоял — давайте завтра признавать правительство талибов. Но во всяком случае, тенденция позитивная, прежде всего, в плане нормализации отношений с правительством (Афганистана — прим. "Ленты.ру"). Именно нормализация отношений будет прокладывать дорогу к возможному дальнейшему признанию», — заявил Камилов на конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», которая проходит 25-26 июля в Ташкенте.

Кроме того, чиновник отметил, что стороны и дальше будут пытаться «найти общий язык». «Это уже большой шаг в плане укрепления взаимного доверия, без чего не может быть и признания», — добавил Камилов.

В ходе той же конференции президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал талибов разорвать связи с другими террористическими организациями, в том числе зарубежными и международными, а также потребовал от них прекратить контрабанду наркотиков в соседние страны и заняться решением насущных вопросов, чтобы избежать хаоса в регионе.