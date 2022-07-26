Фура протаранила военный «Тигр» с символом Z на российской трассе

Три человека пострадали при столкновении военного «Тигра» с фурой в Смоленской области

Три человека пострадали в результате столкновения военного «Тигра» с символом Z с фурой в Смоленской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, в понедельник, 25 июля, колонна из десяти единиц военной техники двигалась в сторону Пскова в Смоленском районе. Примерно в 16 часов 37-летний водитель фуры «Вольво», который ехал навстречу военным, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «Тигр».

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Тигра», а также водитель грузовика.

Ранее на трассе Валуйки — Ровеньки в Белгородской области водитель КамАЗа наехал на легковой автомобиль Renault, в результате погибли два человека. Удалось установить, что управлял КамАЗом 25-летний мужчина. Кроме того, на фуре цвета хаки присутствовали большие буквы V.