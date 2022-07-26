Microsoft разрешила скачивать Windows 11 напрямую

PCMag: на сайте Microsoft появилась возможность покупки Windows 11

Microsoft разрешила покупать и скачивать Windows 11 напрямую с сайта компании. Об этом сообщает издание PCMag.

На обновление сайта корпорации обратили внимание авторы материала. По словам журналиста Майкла Мачмора, он месяцами проверял страницу с ОС на предмет появления кнопки «Купить Windows 11». В конце июля специалист обнаружил подобную возможность. Согласно веб-архиву, новая опция была добавлена на сайт ориентировочно в мае, хотя корпорация не анонсировала нововведение, и никто из журналистов этого не заметил.

В настоящий момент Microsoft предлагает приобрести Windows 11 Home за 139 долларов. Также на сайте можно купить и скачать версию Pro, которая оценена в 199,99 доллара. По словам журналиста, обновленная ОС стоит столько же, сколько и Windows 10 Home.

Мачмор отметил, что Microsoft больше заинтересована в том, чтобы клиент приобретал ОС не отдельно, а вместе с новым компьютером. «Но приятно видеть, что Microsoft, наконец, признала, что опытные владельцы ПК и пользователи Mac могут устанавливать ОС самостоятельно», — подчеркнул автор.

Ранее для получения операционной системы нужно было приобрести Windows 10 и обновить ее до новой версии. Windows 11 вышла в начале октября.

В июне Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта на территории России. При попытке скачать программы выдается страница с ошибкой «404».