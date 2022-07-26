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Названы три шага для возобновления роста экономики России

Ученый Широв заявил, что власти РФ нужно три шага для возобновления роста экономики

Фото: Pixabay

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв назвал три основных шага, которые нужно сделать властям России для возобновления роста экономики. Его слова приводит РИА Новости.

«Во-первых, нужно восстанавливать импорт, контакты, выстраивать систему платежей. Дело в том, что, как бы нам не хотелось, мгновенного импортозамещения не произойдет», — заявил ученый, напомнив, что в настоящее время импорт находится ниже уровня, обеспечивающего нормальное функционирование экономики.

Вторым шагом Широв назвал научно-технологическое развитие и достижение суверенитета России, поскольку без обладания ведущими технологиями государство будет проигрывать глобальную конкуренцию.

Третьим, самым сложным и важным шагом, по словам эксперта, является повышение уровня жизни людей. Он подчеркнул, что главная характеристика экономического роста государства — это благосостояние ее граждан.

Широв добавил, что санкции нанесли тяжелый удар по экономике России, однако потенциальные возможности развития гораздо выше, чем предполагали многие аналитики.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что без проведения институциональных реформ при движении по инерционному сценарию Россия в состоянии восстановить экономику за 8–9 лет.

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Марина Совина
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