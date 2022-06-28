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Дерипаска отвел на восстановление экономики России 8-9 лет

Дерипаска заявил о возможности восстановить экономику России за 8-9 лет

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Без проведения институциональных реформ при движении по инерционному сценарию Россия в состоянии восстановить экономику за 8–9 лет. Об этом на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ имени Ломоносова заявил миллиардер Олег Дерипаска, передает РИА Новости.

По его словам, в стране оказалась гораздо более рыночная экономика, чем он представлял, и нынешние успехи в борьбе с кризисом позволяют делать оптимистичные прогнозы. Бизнесмен уверен, что в начале 2030-х годов экономика России будет гораздо более диверсифицированной.

При этом он считает, что если государство попытается адаптироваться к ситуации и провести реформы, сохранить рыночный формат экономики, взяться за поддержание конкурентоспособности и создание собственного долгового рынка, то об успехах можно будет говорить уже через четыре года.

Дерипаска не уточнил, как он оценивает вероятность позитивного развития событий. Тем не менее в ходе выступления он напомнил, что стране необходима декриминализация «экономических статей», по которым осуждены сотни тысяч предпринимателей. В нынешнем варианте, заметил миллиардер, их потенциал потерян для страны.

Во время раздачи дипломов выпускникам миллиардер призвал их не покидать Россию. По его мнению, все, кто уедут в Европу и захотят там работать, будут вынуждены так или иначе вернуться, потому что отношения Москвы и Евросоюза разорваны.

В апреле в качестве примера необходимых реформ Дерипаска призвал радикально сократить госаппарат и силовые структуры. Тогда он говорил о необходимости в том числе «порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз».

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Платон Щукин
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