Психолог назвала россиянам опасности трудоголизма и способы борьбы с ним

Психолог Соколова: трудоголизм может привести к нервному тику, бессоннице и депрессии

Трудоголизм может стать причиной бессонницы, нервного тика, депрессии и ряда других серьезных проблем со здоровьем, заявила психолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам другие опасности работы в режиме нон-стоп, а также озвучила способы борьбы с этой зависимостью.

Специалистка уверена, что трудоголизм может привести к неврозам, тревожности и депрессии. По ее словам, сосредоточенность исключительно на работе — такая же зависимость, как всем понятные вредные привычки. Она превращает человека в робота, не способного переключаться на другие дела, на себя, и это закономерно влияет на все сферы жизни.

Помимо ментальных проблем, трудоголизм грозит еще и вполне реальными физическими болезнями. Нервная система находится в постоянном напряжении, и из-за этого появляются нервные тики, бессонница, хроническая усталость. Гастрит и проблемы с сердечно-сосудистой системой, инфаркты и инсульты – частые последствия долгой работы на износ. Когда человек не умеет отдыхать, он может пристраститься к алкоголю, чтобы хоть как-то расслабиться Милана Соколова Психолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets

Психолог подчеркнула, что работа на износ вовсе не означает присутствия в офисе в режиме 24/7. По ее словам, погружение в дела и проверка корпоративной почты и чатов на выходных, в отпуске, в гостях равнозначно круглосуточной работе.

В чем разница между трудолюбием и трудоголизмом

Многие не видят тонкой грани между трудоголизмом и трудолюбием, но здесь все достаточно просто: трудолюбивый человек любит свою работу, но у него в жизни есть и другие ценности, другие сферы, где он черпает ресурс, сообщила Соколова. Трудоголик же никогда не бывает удовлетворен, он тревожится, если долгое время не прикасается к делам (причем «долго» может длиться полчаса), ему важно доказать, добиться, побороть, предупредила она.

«Часто корни трудоголизма произрастают из детства, если родители были строги к ребенку, принуждали его к учебе, мало интересовались его желаниями. В свою очередь, низкая самооценка заставляет человека бежать в вечной гонке за достижениями. А некоторые просто-напросто прячутся в горах работы от своих личных проблем — неустроенной личной жизни, проблем в семье, пустоты в душе. Но стоит помнить, что переработки ведут к выгоранию и нервному срыву», — пояснила она.

Как «вылечить» трудоголизм

Психолог посоветовала для начала научиться переключаться, менять вид деятельности: если на работе человек много разговаривает, ему надо найти время и место, чтобы побыть в тишине; после сидячей работы мозг качественнее перезагрузится, если отдых будет активным.

Также она рекомендовала перестать корить себя за неудачи на работе — они случаются со всеми, а чувство вины много пользы не принесет — лучше сделать выводы и работу над ошибками и пойти дальше.

И в заключение она предложила научиться делегировать задачи и найти в жизни другие опоры — семью, друзей, хобби, которые будут требовать внимания и участия, а также приносить радость и наполнять жизнь смыслом.

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