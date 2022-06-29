Россияне отказались от курения ради работы

ВЦИОМ: 18 процентов россиян не представляют жизнь без работы

Граждане РФ отказались от курения ради работы, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса о том, без чего россияне не могут обойтись в повседневной жизни. Об этом говорится в отчете на сайте ведомства.

По данным исследования, за десять лет россияне сменили привычки. Если в 2012 году 18 процентов граждан признавались, что не представляют жизнь без курения, то теперь столько же людей не представляют жизнь без работы.

На втором месте в рейтинге самых необходимых для повседневной жизни вещей оказался спорт с 16 процентами голосов (в 2012 году — 5 процентов). 14 процентов россиян не могут жить без дачи (ранее — 7 процентов), 13 процентов респондентов признались, что не представляют жизнь без чтения (ранее — 6 процентов). Семья как самое необходимое для жизни оказалась на пятом месте рейтинга (8 процентов).

В ходе опроса стало ясно, что «трудоголиков» больше среди населения активного трудоспособного возраста 25-59 лет (23-27 процентов), а также работников сферы образования (34 процента). Самыми активными дачниками являются преимущественно неработающие пенсионеры (30 процентов), а без спорта жизнь не мыслит молодежь в возрасте 18-24 лет (29 процентов).

Россияне своими ответами на вопросы ВЦИОМ показали, что на словах легко обходятся без гаджетов и социальных сетей (они необходимы лишь шести и одному процентам опрошенных соответственно) и могут прожить без вредных привычек: без курения, кофе и алкоголя не могут жить лишь пять, два и один процент участников опроса соответственно.

Результаты опроса показали, что мужчины более спортивные чем женщины (19 процентов опрошенных мужчин), без рыбалки или охоты не проживут 10 процентов мужчин, без курения — 9 процентов. Женщинам сложнее, чем мужчинам, обойтись без чтения (18 процентов) и общения (10 процентов).

Из тех россиян, кто имеет вредные привычки, 38 процентов попытались побороть их, и у каждого четвертого это получилось.

Ранее хирург Гектор Перис предупредил об убивающих здоровье привычках. Главная из них, по мнению врача, — пропуск завтрака.