Трасс оценила возможность становления Джонсона членом ее кабинета

Глава МИД Британии Трасс считает, что Джонсон не захочет для себя роли в правительстве

Кандидат на пост премьера Великобритании, министр иностранных дел королевства Лиз Трасс, во время теледебатов оценила возможность того, что подавший в отставку премьер-министр Борис Джонсон станет членом ее кабинета в случае ее победы на выборах. Она считает, что это вряд ли произойдет, поскольку Джонсону нужен заслуженный отдых, сообщает ТАСС.

«Я сильно подозреваю, что он не захочет для себя роли в правительстве. Думаю, ему необходим период заслуженного отдыха после нескольких очень тяжелых лет», — заявила она.

По мнению главы МИД, нынешний премьер не заслуживал того, чтобы лишиться своего поста. Она оценила работу Джонсона на посту премьер министра на семерку по десятибалльной шкале.

Ранее Трасс призналась, что не готова к тому, чтобы страна открыто вмешивалась в конфликт, который происходит на Украине. Также она не считает нужным направлять британские ВМС в Черное море, чтобы сопровождать суда с зерном.