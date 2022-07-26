Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трасс оценила возможность становления Джонсона членом ее кабинета

Глава МИД Британии Трасс считает, что Джонсон не захочет для себя роли в правительстве

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Кандидат на пост премьера Великобритании, министр иностранных дел королевства Лиз Трасс, во время теледебатов оценила возможность того, что подавший в отставку премьер-министр Борис Джонсон станет членом ее кабинета в случае ее победы на выборах. Она считает, что это вряд ли произойдет, поскольку Джонсону нужен заслуженный отдых, сообщает ТАСС.

«Я сильно подозреваю, что он не захочет для себя роли в правительстве. Думаю, ему необходим период заслуженного отдыха после нескольких очень тяжелых лет», — заявила она.

По мнению главы МИД, нынешний премьер не заслуживал того, чтобы лишиться своего поста. Она оценила работу Джонсона на посту премьер министра на семерку по десятибалльной шкале.

Ранее Трасс призналась, что не готова к тому, чтобы страна открыто вмешивалась в конфликт, который происходит на Украине. Также она не считает нужным направлять британские ВМС в Черное море, чтобы сопровождать суда с зерном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил последствия санкций для сферы воздушных перевозок в России
США задумали ввести ЧС из-за оспы обезьян
В США оспорили исключительное право Украины на борщ
Предприятия Германии оказались вынуждены сокращать производство из-за цен на газ
Доктор Мясников опубликовал советы для россиян «от 40 до 90 лет»
Трасс оценила возможность становления Джонсона членом ее кабинета
Лиз Трасс назвала стратегическую ошибку Европы в отношениях с Россией
В России предложили создать список товаров первой необходимости для детей
Блогерша стала мыться раз в 10 дней и рассказала о преимуществах
Россия оценила возможность введения виз для украинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.