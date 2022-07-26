Сын Виктора Цоя объявил о начале сольной карьеры

Единственный сын Виктора Цоя Александр объявил о начале сольной карьеры

Единственный сын Виктора Цоя Александр объявил о начале сольной карьеры. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на социальные сети артиста.

Музыкант заявил, что его группа «Ронин», которая существовала на протяжении пяти лет, распадается и теперь он будет выступать под фамилией своего отца.

«Проект "Ронин" закрывается, такой группы больше не существует. А хорошая новость в том, что она теперь называется скромно и просто — Саша Цой», — сообщил сын лидера группы «Кино». Артист добавил, что первая композиция должна выйти в день его рождения, 5 августа.

В начале своей карьеры Цой-младший являлся участником группы Para bellvm, а в 2017-м основал собственный музыкальный коллектив «Ронин». Александр — единственный сын Виктора Цоя и его супруги Марьяны.

В начале июня этого года стало известно, что американский рэпер Канье Уэст решил на год отказаться от музыкальной карьеры.