Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Сын Виктора Цоя объявил о начале сольной карьеры

Единственный сын Виктора Цоя Александр объявил о начале сольной карьеры

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Единственный сын Виктора Цоя Александр объявил о начале сольной карьеры. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на социальные сети артиста.

Музыкант заявил, что его группа «Ронин», которая существовала на протяжении пяти лет, распадается и теперь он будет выступать под фамилией своего отца.

«Проект "Ронин" закрывается, такой группы больше не существует. А хорошая новость в том, что она теперь называется скромно и просто — Саша Цой», — сообщил сын лидера группы «Кино». Артист добавил, что первая композиция должна выйти в день его рождения, 5 августа.

В начале своей карьеры Цой-младший являлся участником группы Para bellvm, а в 2017-м основал собственный музыкальный коллектив «Ронин». Александр — единственный сын Виктора Цоя и его супруги Марьяны.

В начале июня этого года стало известно, что американский рэпер Канье Уэст решил на год отказаться от музыкальной карьеры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС
В Госдуме предложили блокировать без суда призывы к сбору средств для противника
Соседка Чубайса продаст особняк в Подмосковье
Жена Зеленского рассказала о влиянии спецоперации на их брак
Москвичам пообещали 40-градусную жару в будущем
Доходы Ирана от продажи нефти взлетели почти на 600 процентов
В ЛНР отреагировали на санкции Лондона в отношении чиновников республик Донбасса
Поступление в вузы детей до 15 лет предложили запретить из-за Алисы Тепляковой
Популярные в 2010-х годах вещи вновь вернулись в моду
Туристам раскрыли способ спасти себе жизнь при нападении акулы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.