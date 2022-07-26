Жительница Крыма дважды продала свой участок и попала под суд

В Севастополе женщина продала свой участок двум разным людям и попала под суд

Жительница Севастополя нашла необычный способ заработать на недвижимости. Женщина продала свой земельный участок двум разным людям и попала под суд, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК).

Отмечается, что впервые злоумышленница продала объект в 2010 году, но покупатель не зарегистрировал на него право собственности должным образом. Позже, зимой 2011 года, к женщине обратился знакомый, который захотел приобрести тот же земельный участок.

«Обвиняемая, скрыв факт продажи, сообщила ему ложные сведения об утрате правоустанавливающих документов. После того как мужчина передал оговоренную сумму в размере двух миллионов рублей, между ним и обвиняемой был заключен договор купли-продажи земельного участка», — сообщили в СК.

В результате в отношении жительницы Севастополя возбудили уголовное дело о мошенничестве, которое уже передали на рассмотрение суда. Общая сумма ущерба, по данным ведомства, достигла шести миллионов рублей.

Ранее за двойную продажу несуществующей квартиры под суд попала жительница Владикавказа. Россиянка работала директором подрядной фирмы, которую нанял застройщик, и продала двум разным гражданам один объект в возводимом доме. По данным МВД, злоумышленнице грозит до десяти лет тюрьмы.