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Россиянка дважды продала несуществующую квартиру и попала под суд

Жительницу Владикавказа накажут за мошенничество с продажей квартир в новостройке

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жительница Владикавказа дважды продала квартиры в строящемся доме и теперь рискует попасть в тюрьму. За мошенничество с несуществующей недвижимостью в отношении женщины возбудили уголовное дело, которое полиция Северной Осетии уже передала в суд. Об этом пишет издание «Кавказ Пост» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

В ведомстве сообщили, что россиянка 1965 года рождения была директором подрядной фирмы, которую нанял застройщик для возводимого на улице Курской дома. По данным следователей, женщина в 2013 году оформила сделку по продаже квартиры в новостройке с предпринимателем из Владикавказа, а в 2014 году заключила договор долевого участия на то же жилье с еще одной горожанкой.

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Отмечается, что вторая покупательница внесла более 1,8 миллиона рублей, но позже обнаружила, что ее будущая квартира уже принадлежит другому человеку. В пресс-службе МВД указали, что попавшей под суд злоумышленнице грозит наказание, предусматривающее до десяти лет лишения свободы.

В декабре 2021 года на двойные продажи квартир пожаловались жители Ленинградской области. Находящийся на грани банкротства девелопер решил извлечь максимальную выгоду из проекта и несколько раз продал одни и те же объекты в строящемся комплексе. Некоторых из пострадавших мошенники оставили ни с чем — ради покупки новой недвижимости россиянам пришлось продать единственное жилье.

Нина Ташевская
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