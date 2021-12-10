Россияне пожаловались на двойные продажи квартир

Застройщик ЖК «Щегловская усадьба» под Санкт-Петербургом решил извлечь максимальную выгоду от реализации квартир в новостройках. Девелопер дважды продал недостроенную недвижимость, передает РЕН ТВ.

Возведением малоэтажного жилого комплекса занималась компания «Навис». Дома планировалось сдать в 2017 году, но застройщик затягивал выполнение работ, а в 2019-м был признан банкротом — дольщикам об этом сообщили не сразу.

Одна из пострадавших пожаловалась: она заключила договор о покупке двухкомнатной квартиры четыре года назад, но позже выяснилось, что на ее недвижимость претендуют посторонние лица. По словам несостоявшейся собственницы, ради покупки жилья она продала свою «однушку» и без задержек вносила деньги за новое жилье, однако в реестр дольщиков ее так и не внесли. Оказалось, что терпящие неудачу бизнесмены втайне занимались двойными продажами.

Квартиру другого потерпевшего дважды не продавали, он купил ее «под ключ» и при заезде обнаружил массу недоделок — вместо обещанной отделки мужчина получил голые стены, а компенсации так и не дождался. Однако многие квартиры в ЖК «Щегловская усадьба» до сих пор не достроены. Завершить возведение домов обязали Региональный фонд по защите прав дольщиков — на решение проблемы из Москвы направили 800 миллионов рублей, а освоили из них пока только 19 миллионов. При этом ни одно здание с того момента так и не ввели в эксплуатацию.

Директор обанкротившегося «Нависа» находится под следствием по делу о мошенничестве, а обманутые дольщики продолжают ждать завершения строительства и выплат за потерянные квартиры. Сдать вторую очередь домов обещают в августе 2022 года, однако доверие пострадавших к девелоперу исчерпано — они организовали видеонаблюдение на объекте, чтобы самостоятельно следить за работами.

Юристы посоветовали несостоявшимся владельцам квартир настоять на предоставлении равноценного жилья либо выплате суммы, достаточной для его приобретения. Однако избежать длительных судебных разбирательств потерпевшим не получится. Эксперты также посоветовали им подать заявление о мошенничестве в Следственный комитет или полицию.

Ранее втайне от собственников неизвестные продали квартиры семей льготников в Севастополе. Жители дома получили недвижимость от городских властей в 2014 году. Позже оказалось, что в 2019 году их квартиры выкупили риелторы, а теперь просят владельцев покинуть жилье.