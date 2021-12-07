Неизвестные тайно перепродали квартиры россиян в Крыму

Мошенники выселили семьи погибших спасателей и инвалидов в крымском Севастополе из долгожданных квартир. Неизвестные в тайне от россиян перепродали их имущество и фактически оставили льготников без крова, пишет «Подъем».

Севастопольцы получили квартиры от муниципальных властей в 2014 году, некоторые на тот момент простояли в очереди на недвижимость 10 лет. До сдачи дома в эксплуатацию жителям выдали временные документы на жилье, они за свой счет проводили в нем ремонт и меняли окна.

Изначально квартиры от города получили пять семей, теперь в здании проживает только две из них — вдова погибшего при исполнении пожарного и пенсионерка с ребенком-инвалидом. По словам одной потерпевшей, ее квартиру в 2019 году тайно выкупила директор риелторской фирмы, расположенной в одном здании с застройщиком дома. Квартиру другой семьи также приобрели агенты по недвижимости.

Теперь мошенники требуют льготников освободить квартиры, но те не хотят отдавать мошенникам обустроенное жилье. Пострадавшие планируют подать встречное заявление в суд на компанию «Интерстрой», которая занималась возведением дома. Главой этой фирмы раньше был скандально известный вице-премьер Крыма Евгений Кабанов — сейчас он находится под следствием по делу о мошенничестве.

В ноябре втайне от жильцов решили продать многоквартирный дом в Санкт-Петербурге. Горожане узнали о планируемой сделке из случайно увиденного объявления на популярном сайте по поиску недвижимости. В тексте публикации риелтор предложила будущему владельцу здания переделать его под автомойку, SPA-центр, гостиницу или кафе. Однако юристы посчитали ее действия незаконными.