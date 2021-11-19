В Петербурге решили продать дом втайне от жильцов

В Санкт-Петербурге на продажу выставили многоквартирный дом, но не предупредили об этом его жителей. Петербуржцы узнали о планируемой втайне от них сделке из объявления на популярном сайте по продаже недвижимости, пишет «Фонтанка».

Публикация от имени риелтора Марины Астаповой появилась в начале ноября. В тексте объявления агент по недвижимости заявила, что трехэтажное здание 1948 года постройки можно переоборудовать под спа-зону, гостиницу, кафе, торговый центр или автосалон. Она также предложила помочь с документами по переводу дома в нежилой фонд. Первоначально риелтор оценила объект в 600 миллионов рублей, но позже решила снизить стоимость до 500 миллионов.

В доме два подъезда и 14 квартир, все заселены. По словам Астаповой, 12 собственников уведомлены о сделке и уже готовы съехать. Однако большинство опрошенных «Фонтанкой» жильцов утверждает, что узнали о продаже здания случайно, и никто с ними о переезде не договаривался. Для выяснения обстоятельств петербуржцы собираются обратиться в правоохранительные органы.

Юрист из компании «ССП-Консалт» Марат Хвастунов отметил, что жилой дом без согласования с хозяевами квартир продавать нельзя — людям принадлежат не только их жилплощадь, но и лестничные площадки, технические этажи, чердаки и подвалы. Подобные вопросы необходимо решать на общедомовом собрании, которого в данном случае не проводили.

Ранее в Новосибирске решили продать без предварительного расселения общежитие обанкротившегося опытного завода. В здании проживает 44 человека, судьбу которых решат в ходе переговоров с новым владельцем. Начальная цена недвижимости — 9,3 миллиона рублей.