Дом в российском городе решили продать вместе с жильцами

Общежитие обанкротившегося завода в Новосибирске выставили на торги, не расселив людей

В Новосибирске выставили на торги общежитие обанкротившегося «Опытного завода». Здание в российском городе решили продать, предварительно не расселив проживающих в нем людей, передает ТАСС.

Аукцион, который организует конкурсный управляющий предприятия, должен пройти 22 декабря 2021 года на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов». Начальная цена трехэтажного здания 1963 года постройки площадью 1,7 тысячи квадратных метров — 9,3 миллиона рублей, а участники торгов должны будут прибавлять к названной сумме по пять процентов.

По данным федерального реестра банкротств, в доме зарегистрированы 44 человека. Организаторы аукциона уточнили, что судьба жильцов будет решаться в ходе совместных переговоров с новым собственником здания.

Новосибирский «Опытного завода» открыли в 1959 году как филиал Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения РАН. Предприятие занималось производством оборудования и приборов для институтов Академгородка. В 2017 году ФНС признало завод банкротом.

В 2019 году заговорили о массовой продаже в России квартир с жильцами. Такую тенденцию эксперты связывают с чрезмерной ипотечной активностью граждан, которые не всегда объективно оценивают свои возможности погасить кредит. Квартира должников попадает на баланс банка, и организация реализует недвижимость, не дожидаясь выселения и снятия с регистрационного учета старых владельцев.