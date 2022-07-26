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СКР установит обстоятельства атаки на Брянскую область с украинской стороны

СКР установит обстоятельства атаки Брянской области, произведенной с Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Следственный комитет России (СКР) установит все обстоятельства атаки территории Брянской области, произведенной со стороны Украины. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 26 июля, сообщили в пресс-службе СКР.

Согласно сообщению ведомства, следователи СКР установят обстоятельства атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Брянской области в ходе расследования уголовных дел. Также в ходе этой работы в СКР надеются получить новые данные о преступлениях военнослужащих ВСУ, совершенных в отношении мирного населения Донбасса. Предварительная картина нападения на Брянскую область такова: ВСУ с квадрокоптера сбросили взрывное устройство на международный автомобильный пункт пропуска (МАПП).

Ранее сообщались детали происшествия: удар был нанесен по складу временного хранения близ таможенного пункта МАПП «Троебортное» в Брянской области. Всего при атаке пострадали четыре человека. Один из сотрудников таможенной службы, пострадавший во время атаки, скончался.

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Владимир Шарапов
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