Израиль заявил о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы

Глава Минобороны Израиля заявил о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы

Израиль готов нанести удар по Ирану из-за развития его ядерной программы. Об этом в интервью «13 каналу» израильского телевидения заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц, передает РИА Новости.

«Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома», — цитирует агентство слова главы Минобороны, которые он сказал в прямом эфире.

Ранее The Jerusalem Post со ссылкой на иранскую диссидентскую группу сообщили об убийстве старшего инженера-ракетчика Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саида Тамардара Мутлака. О его гибели стало известно из сообщений, опубликованных Национальным иранским конгрессом. В них шла речь о похоронах. По данным группы, иранские власти не хотели, чтобы новость о смерти была опубликована.