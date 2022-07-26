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В Башкирии началось строительство «Уфимского ожерелья»

В Республике Башкортостан началось строительство туристической тропы «Уфимское ожерелье»

Фото: ИА «Башинформ»

В Республике Башкортостан началось строительство «Уфимского ожерелья», пешеходной туристической тропы, которая охватит всю береговую линию Уфимского полуострова. Об этом сообщает «Башинформ».

Цель проекта «Уфимское ожерелье» — собрать воедино уникальные вело-пешеходные маршруты Уфы в рамках развития концепции 15-минутной доступности природы для каждого жителя города.

Часть кругового маршрута проходит в Орджоникидзевском районе. В настоящее время работы ведутся на части пути протяженностью 1800 метров. Строители обсыпали дорогу и подготовили маршрут к асфальтировке.

Ранее стало известно, что в Хакасии открыли экскурсии на археологические раскопки. Жители и гости республики смогут попасть к подножию горного массива Уйтаг, где проходит изучение захоронений эпохи поздней бронзы возрастом около трех тысяч лет.

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Евгений Шульгин
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