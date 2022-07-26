Бывшего сотрудника российской колонии оштрафовали за получение взятки

В Астрахани экс-сотрудника ИК-6 оштрафовали на 3 миллиона рублей за получение взятки

Кировский районный суд Астрахани назначил штраф в три миллиона рублей бывшему сотруднику отдела безопасности исправительной колонии №6 (ИК-6) регионального УФСИН за получение взятки в крупном размере. Об этом во вторник, 26 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По данным следствия, в период с мая 2019 года по январь 2020 года фигурант получил через посредника 278 тысяч рублей за незаконную доставку на территорию колонии более 20 мобильных телефонов.

Преступную деятельность выявили сотрудники СКР, МВД и ФСИН.

24 июня сообщалось, что в Казани двоих сотрудников российской колонии осудили за избиение заключенного шкатулками.