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Двоих сотрудников российской колонии осудили за избиение заключенного шкатулками

В Казани сотрудников ИК-18 осудили условно за избиение заключенного шкатулками из дерева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Приволжский районный суд Казани приговорил двоих сотрудников исправительной колонии №8 (ИК-18) Ленара Гаязова и Андрея Семенова к трем годам условно за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Также им запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

По данным следствия, в августе 2018 года они избили заключенного деревянными шкатулками. Позже медики диагностировали у потерпевшего многочисленные кровоподтеки.

Помимо этого, Гаязову вменялось то, что в 2015-м он нанес удары деревянным предметом другому осужденному, однако по этому эпизоду его оправдали.

23 июня сообщалось, что забиравшего часть премий подчиненных экс-главу управления ФСИН осудили на 3 года.

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Елизавета Новикова
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