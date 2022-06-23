Забиравшего часть премий подчиненных экс-главу управления ФСИН осудили на 3 года

Экс-главе нижегородского ГУФСИН, забравшему 3,2 млн рублей из премий коллег, дали три года

Бывшего начальника Главного управления ФСИН России по Нижегородской области Николая Теущакова осудили на три года колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также ему запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Вину фигурант не признал.

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год экс-глава ГУФСИН при пособничестве одного из заместителей требовал от подчиненных передавать ему часть премий в сумме в 50 тысяч рублей, полученными сотрудниками за выполнение особо важных задач. Помимо этого, подсудимый при участии главного экономиста управления по этой же схеме забирал часть премий у начальников отдела. Таким образом, Теущаков «заработал» на коллегах более 3,2 миллиона рублей.

16 марта сообщалось, что в Невьянске экс-начальника ИК-46 осудили за получение взяток от осужденных.