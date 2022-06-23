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Забиравшего часть премий подчиненных экс-главу управления ФСИН осудили на 3 года

Экс-главе нижегородского ГУФСИН, забравшему 3,2 млн рублей из премий коллег, дали три года

Фото : ФСИН по Нижегородской области

Бывшего начальника Главного управления ФСИН России по Нижегородской области Николая Теущакова осудили на три года колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также ему запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Вину фигурант не признал.

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год экс-глава ГУФСИН при пособничестве одного из заместителей требовал от подчиненных передавать ему часть премий в сумме в 50 тысяч рублей, полученными сотрудниками за выполнение особо важных задач. Помимо этого, подсудимый при участии главного экономиста управления по этой же схеме забирал часть премий у начальников отдела. Таким образом, Теущаков «заработал» на коллегах более 3,2 миллиона рублей.

16 марта сообщалось, что в Невьянске экс-начальника ИК-46 осудили за получение взяток от осужденных.

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Елизавета Новикова
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