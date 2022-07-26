ООН сообщила о доставке 50 тонн гуманитарной помощи на Украину

Представитель ООН Хак отчитался о доставке 50 тонн гуманитарной помощи на Украину

Конвой ООН доставил в Запорожскую область Украины 50 тонн гуманитарной помощи. Об этом отчитался заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

Груз получил населенный пункт Степногорск, в котором проживают около пяти тысяч человек. По словам Хака, Степногорск находится недалеко от линии фронта.

«Конвой доставил предметы первой необходимости, в том числе медикаменты, еду, одеяла. Часть груза будет отправлена в соседний город Приморское, который также серьезно пострадал», — добавил Хак.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «однозначно осуждает» ракетный удар в районе порта Одессы. По его словам, подобная атака ставит под угрозу достигнутые в пятницу, 22 июля, договоренности по вывозу зерна из украинских портов.