В Запорожье рассказали о возвращении украинских беженцев из Европы

Член администрации Запорожья Рогов рассказал о возвращении украинских беженцев из Европы

Жители Запорожской области, ранее покинувшие ее, начинают возвращаться из Европы, рассказал РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.

«Есть тенденция к возвращению. Из Европы через Россию возвращаются те, кто уехал в феврале и марте — понимая, что уже все спокойно. Пока не вдоль линии боевого соприкосновения, но люди видят, что все нормально, можно возвращаться домой», — сообщил Рогов.

В начале июня Андрей Мельник, будучи в должности посла Украины в Германии, заявил об оттоке украинских беженцев из страны и призвал немецких граждан задуматься о причинах.