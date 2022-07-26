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В Запорожье рассказали о возвращении украинских беженцев из Европы

Член администрации Запорожья Рогов рассказал о возвращении украинских беженцев из Европы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители Запорожской области, ранее покинувшие ее, начинают возвращаться из Европы, рассказал РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.

«Есть тенденция к возвращению. Из Европы через Россию возвращаются те, кто уехал в феврале и марте — понимая, что уже все спокойно. Пока не вдоль линии боевого соприкосновения, но люди видят, что все нормально, можно возвращаться домой», — сообщил Рогов.

В начале июня Андрей Мельник, будучи в должности посла Украины в Германии, заявил об оттоке украинских беженцев из страны и призвал немецких граждан задуматься о причинах.

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Василий Мека
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