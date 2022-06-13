Посол Украины заявил о возвращении многих беженцев из Германии

Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что многие беженцы покидают Германию

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что многие украинские беженцы уезжают из Германии, и призвал задуматься о причинах. Его слова, озвученные в ходе дискуссии, организованной изданием Bild, передает ТАСС.

Дипломат рассказал, что на данный момент больше украинцев покидают ФРГ, чем приезжают в страну. «И я думаю, что вам стоило бы подумать о причинах. Когда я слушаю эту дискуссию, я понимаю, почему многие не хотят оставаться», — добавил он.

Отмечается, что одной из основных тем дискуссии было продолжение Берлином покупок газа и нефти у Москвы.

Ранее глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт уклонилась от ответов на вопросы своего украинского коллеги Алексея Резникова по поводу сроков поставок тяжелого вооружения. Речь идет о поставках реактивных систем залпового огня «Марс-2», танков «Леопард», боевых машин пехоты Marder.

После начала специальной военной операции России на Украине в Германию прибыло более 800 тысяч беженцев из этой страны.