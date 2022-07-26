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Фильм «Реальные упыри» Тайки Вайтити выйдет в повторный прокат

Фильм «Реальные упыри» Тайки Вайтити выйдет в повторный прокат в России

Кадр: фильм «Реальные упыри»

В российских кинотеатрах вновь покажут псевдодокументальный фильм «Реальные упыри» режиссеров Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. Об этом сообщает Telegram-канал «Кинопоиск».

В повторный прокат лента выйдет 18 августа 2022 года. Уточняется, что фильм будет доступен для просмотра в дубляже и на английском языке с субтитрами.

Картина «Реальные упыри» вышла на экраны в 2014 году. Она рассказывает историю трех вампиров, которые пытаются выжить в современном мире. Главные роли исполнили режиссеры Вайтити, Клемент и Джонатан Бруг. Кассовые сборы во всем мире составили 7,25 миллиона долларов.

Ранее сообщалось о том, что в российских кинотеатрах снова покажут фильм «Паразиты».

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Дениза Мацаева
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