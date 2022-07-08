В российских кинотеатрах снова покажут фильм «Паразиты»

В России состоится повторный прокат южнокорейского фильма «Паразиты»

В российских кинотеатрах вновь покажут южнокорейский фильм «Паразиты». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Триллер режиссера Пон Джун Хо рассказывает о бедной семье из четырех человек, которая «паразитирует» за счет других. Однажды сыну выпадает возможность подработать репетитором в состоятельной семье Пак. Вместе с собой он приводит в дом работодателей своих родителей и сестру, которые представляются водителем, горничной и учителем искусств. Главные роли исполнили актеры Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн, Чо Ёджон, Пак Со Дам, Пак Со Джун и Чхве У Сик.

Повторный прокат назначен на 4 августа. В каких кинотеатрах и городах состоится показ фильма, пока неизвестно.

Картина «Паразиты» вышла на экраны в 2019 году и завоевала четыре премии «Оскар». Она стала первым южнокорейским фильмом, которому удалось получить награду, и первой лентой не на английском языке, победившей в категории «Лучший фильм». «Паразиты» также стали лауреатом «Золотой Пальмовой ветви» и премии «Золотой глобус».