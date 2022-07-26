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Собчак заявила о проверке ведущего Васильева на предмет дискредитации военных

Собчак: ведущего «Модного приговора» Васильева проверяют на дискредитацию ВС России

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Журналистка Ксения Собчак заявила о проверке модельера и ведущего «Модного приговора» Александра Васильева на предмет дискредитации вооруженных сил России. Об этом она сообщила в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам Собчак, 25 июля полиция зарегистрировала обращение, в котором было указано, что Васильев высказывается против спецоперации на Украине. При этом личность человека, который передал информацию правоохранительным органам, не раскрывается.

Ранее также стало известно о том, что полиция начала проверку в отношении стендап-комика Данилы Поперечного из-за его публикаций о спецоперации на Украине. Уточнялось, что заявление с просьбой проверить блогера поступило в ОВД по Ярославскому району Москвы от гражданина по фамилии Васильев. Он пожаловался, что комик в своем блоге негативно высказывался о действиях российской армии на Украине. Поперечный, в свою очередь, заявил, что на данный момент находится в России.

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Майя Пономаренко
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