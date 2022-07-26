Вассерман стал ведущим шоу на Rutube

Анатолий Вассерман стал ведущим обучающего шоу на Rutube для блогеров и пользователей

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман стал ведущим обучающего шоу «Все, что нудно про Rutube». О том, что российский видеохостинг запустил новое шоу, первый выпуск которого уже доступен на платформе, сообщается в Telegram-канале площадки.

В эфире нового шоу Вассерман будет отвечать на самые часто задаваемые вопросы о работе видеоплатформы. В частности, ведущий расскажет, как использовать платформу начинающим и профессиональным блогерам, а также обычным пользователям.

Изданию «Подъем» Вассерман объяснил, почему решил сняться в шоу. «Я вообще люблю немного поактерствовать. Поскольку в повседневной моей работе это не требуется, я довольно часто в чем-нибудь снимаюсь», — сказал он. Телеведущий также счел, что сейчас Rutube нуждается в популяризации, поскольку долгое время его существование «было пущено на самотек», а пользователи в основном предпочитали YouTube.

9 мая на Rutube провели крупнейшую в истории видеоплатформы кибератаку. В результате нее произошел масштабный сбой в работе видеохостинга. Rutube стал вновь доступен для пользователей 11 мая.