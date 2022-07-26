Явка с повинной убившего двух мужчин россиянина попала на видео

Прокуратура показала видео явки с повинной подозреваемого в убийствах в Павловском Посаде

Прокуратура Московской области показала видео явки с повинной подозреваемого в убийстве двоих мужчин в Павловском Посаде. Кадры в вторник, 26 июля, публикует пресс-служба ведомства.

На записи видно, как правоохранитель допрашивает стрелка, а затем его в наручниках ведут из прокуратуры к служебной машине сотрудники МВД и сажают на заднее сидение.

Мужчина душевнобольной, в настоящий момент его мотивы выясняются. О подозреваемом известно, что ранее в связи с психическим заболеванием сотрудники Росгвардии отобрали у него оружие.

Россиянин пришел в правоохранительные органы после трех дней скитаний по лесу. Относительно недавно фигурант попал в психиатрическую лечебницу из-за проблем с алкоголем и неадекватного поведения. Предполагается, что в лишении права на охоту он винил егерей, которым и обещал отомстить.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские объявили в розыск жителя Павловского Посада по подозрению в двойном убийстве. Была составлена ориентировка: разыскивался человек по имени Игорь Кружков, одетый в камуфляжную форму с рюкзаком темного цвета и оружием. На вид подозреваемому 55-60 лет. Поиски преступника начались еще 23 июля после того, как с разницей в несколько часов в Подмосковье были найдены два тела с огнестрельными ранениями.