Москвичей предупредили о самом жарком дне второй половины июля
Пик жары во второй половине июля придется на 27 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».
«Завтра, 27 июля, будет самый жаркий день второй половины июля. Температура будет колебаться от 30 до 33 градусов», — сообщил синоптик.
Это связано с конвекцией теплых масс с юга и с жарким солнцем, которое при малооблачной погоде будет прогревать настилающую поверхность и передавать за счет турбулентности тепло в приземный слой воздуха, объяснил Вильфанд.
В ночь на четверг, 28 июля, начнется незаметное, но все-таки уже изменение циркуляции. С запада в центре европейской России распространяется гребень высокого давления. Москва окажется на самой оконечности этого гребня. Следовательно, по законам циркуляции в антициклоне воздух будет перемещаться с запада и северо-запада. Температура снизится до 25-27 градусов, станет комфортной
Это понижение температуры может только казаться несущественным, добавил Вильфанд. «По сравнению со средой, 27 июля, она заметно понизится, и погода уже будет совершенно другой, потому что столкновение умеренных воздушных масс с северо-запада и теплого воздуха, температура которого в среду, напомню, будет достигать 30-33 градусов, приведет к формированию фронтального раздела. Поэтому в четверг, 28 июля, будет облачная погода и дождь», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.
Если 26 и 27 июля дожди будут носить кратковременный, но интенсивный характер, то уже 28 июля они станут повсеместными. «Во второй половине пятницы, 29 июля, когда вытеснится теплая воздушная масса и будут поступать умеренные и даже прохладные воздушные массы с севера, температура понизится еще значительнее и уже будет ниже 25 градусов», — поделился метеоролог.
В субботу и воскресенье, 30 и 31 июля, температура станет еще более низкой. «По области и Москве — от 20 до 25 градусов, но в центре города — примерно 22 градуса. Так что по сравнению со средой температура понизится на 10 градусов. И если сейчас температура выше нормы на четыре градуса, то в выходные она уже будет ниже нормы на один-два градуса. Спешу успокоить. Ничего плохого в этом нет, это не мороз», — подчеркнул Вильфанд.
Ночи, начиная с последних выходных июля, начнут становиться прохладнее, спрогнозировал синоптик. По его словам, температура к этому моменту перестанет становиться двузначной. «В Подмосковье температура станет уже не двузначной, а однозначной — от 9 до 13 градусов в среднем. Сейчас она просто тропическая», — высказался метеоролог.
В субботу и воскресенье погода компенсируется. «Будет без осадков, будет солнышко, и на солнце можно будет даже и прогреться, но уже воздушные массы будут северные, не насыщенные водяным паром, поэтому осадков не будет и будет малооблачно», — поделился Вильфанд.
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