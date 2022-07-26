Москвичей предупредили о самом жарком дне второй половины июля

Метеоролог Вильфанд заявил, что 27 июля станет самым жарким днем второй половины месяца

Пик жары во второй половине июля придется на 27 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Завтра, 27 июля, будет самый жаркий день второй половины июля. Температура будет колебаться от 30 до 33 градусов», — сообщил синоптик.

Это связано с конвекцией теплых масс с юга и с жарким солнцем, которое при малооблачной погоде будет прогревать настилающую поверхность и передавать за счет турбулентности тепло в приземный слой воздуха, объяснил Вильфанд.

В ночь на четверг, 28 июля, начнется незаметное, но все-таки уже изменение циркуляции. С запада в центре европейской России распространяется гребень высокого давления. Москва окажется на самой оконечности этого гребня. Следовательно, по законам циркуляции в антициклоне воздух будет перемещаться с запада и северо-запада. Температура снизится до 25-27 градусов, станет комфортной Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

Это понижение температуры может только казаться несущественным, добавил Вильфанд. «По сравнению со средой, 27 июля, она заметно понизится, и погода уже будет совершенно другой, потому что столкновение умеренных воздушных масс с северо-запада и теплого воздуха, температура которого в среду, напомню, будет достигать 30-33 градусов, приведет к формированию фронтального раздела. Поэтому в четверг, 28 июля, будет облачная погода и дождь», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Если 26 и 27 июля дожди будут носить кратковременный, но интенсивный характер, то уже 28 июля они станут повсеместными. «Во второй половине пятницы, 29 июля, когда вытеснится теплая воздушная масса и будут поступать умеренные и даже прохладные воздушные массы с севера, температура понизится еще значительнее и уже будет ниже 25 градусов», — поделился метеоролог.

В субботу и воскресенье, 30 и 31 июля, температура станет еще более низкой. «По области и Москве — от 20 до 25 градусов, но в центре города — примерно 22 градуса. Так что по сравнению со средой температура понизится на 10 градусов. И если сейчас температура выше нормы на четыре градуса, то в выходные она уже будет ниже нормы на один-два градуса. Спешу успокоить. Ничего плохого в этом нет, это не мороз», — подчеркнул Вильфанд.

Ночи, начиная с последних выходных июля, начнут становиться прохладнее, спрогнозировал синоптик. По его словам, температура к этому моменту перестанет становиться двузначной. «В Подмосковье температура станет уже не двузначной, а однозначной — от 9 до 13 градусов в среднем. Сейчас она просто тропическая», — высказался метеоролог.

В субботу и воскресенье погода компенсируется. «Будет без осадков, будет солнышко, и на солнце можно будет даже и прогреться, но уже воздушные массы будут северные, не насыщенные водяным паром, поэтому осадков не будет и будет малооблачно», — поделился Вильфанд.

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