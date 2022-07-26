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Зеленский и его жена снялись для Vogue

Президент Украины Зеленский и его жена Елена снялись для журнала Vogue
Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские. Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена снялись для американской версии журнала Vogue. Об этом сообщается на сайте издания.

Снимала президента и его жену американский фотограф Энни Лейбовиц. На опубликованных с фотосессии кадрах Владимир и Елена Зеленские готовятся к съемкам и позируют. В качестве фона были выбраны кабинет украинского президента и аэропорт Антонов в Гостомеле, где Елена Зеленская снялась вместе с украинскими солдатами.

Ранее Елена Зеленская рассказала, что специальная военная операция укрепила их брак. По ее словам, она и ее супруг стали больше интересоваться друг другом. Жена президента Украины также выразила надежду, что военный конфликт сплотит их отношения.

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Марина Совина
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