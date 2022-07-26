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Российский полицейский пытался за взятку помочь сыну поступить в военный вуз

Воронежского полицейского заподозрили в полумиллионной взятке за поступление сына в вуз

Фото: Shutterstock

В Воронежской области сотрудник ОМВД России по Хохольскому району подозревается в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, полицейский пытался помочь сыну поступить в военный вуз. Для этого он передал через посредника взятку в размере полумиллиона рублей.

В отношении правоохранителя проводится проверка, если подозрения подтвердятся, он будет уволен со службы и понесет наказание.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае начальника отдела полиции МВД России по Темрюкскому району отстранили от должности по подозрению в коррупции. 21 июля сотрудники собственной безопасности узнали, что высокопоставленный полицейский получил взятку.

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Екатерина Власова
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