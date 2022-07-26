Балет Якобсона представит в Большом «Спящую красавицу» и «Дон Кихота»

Балет Якобсона представит в Большом «Спящую красавицу», «Дон Кихота» и «Лебединое озеро»

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева впервые выступит с гастролями в Большом театре. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Прославленный коллектив представит на исторической сцене Большого театра три спектакля классического репертуара в редакции ведущих мировых хореографов — «Спящую красавицу», «Дон Кихота» и «Лебединое озеро». В программе также заявлена постановка «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона», состоящая из восстановленных миниатюр известного балетмейстера.

Фото: пресс-служба театра балета им. Леонида Якобсона

Гастроли отроются 31 июля балетной сказкой «Спящая красавица», постановщиком которой выступил французский хореограф Жан-Гийом Бар. 2 августа театр представит программу «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона», куда вошли знаменитые постановки мастера — одноактный балет «Свадебный кортеж», хореографические шедевры из циклов «Роден» и «Классицизм-Романтизм». 3 и 4 августа зрители увидят спектакль «Дон Кихот» в оригинальной версии выпускника школы Королевского Датского балета, танцовщика и хореографа Йохана Кобборга. С 5 по 7 августа состоятся показы «Лебединого озера» в оформлении народного художника России Вячеслава Окунева.

Главные партии исполнят заслуженная артистка России Алла Бочарова и ведущие солисты театра Якобсона Елена Чернова, Светлана Свинко и Андрей Сорокин. На сцене также выступят артисты Вячеслав Спильчевский, Кирилл Вычужанин, Степан Демин, Анна Скворцова и Денис Климук. Музыку к балету исполнит симфонический оркестр под управлением Валерия Овсянникова и Игоря Томашевского.

Билеты можно найти на сайте.