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Тело восьмилетнего мальчика нашли в выгребной яме в российском селе

В Самарской области в выгребной яме нашли тело восьмилетнего мальчика

Фото: поисково-спасательная служба Самарской области

В селе Подстепки Самарской области в выгребной яме нашли тело восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает «КП-Самара».

По информации издания, трагедия в российском селе произошла 26 июля. Родные обратили внимание, что давно не видели школьника, и начали его поиски. Ребенка нашли мертвым в выгребной яме во дворе жилого дома. Предположительно, мальчик не заметил открытый люк и провалился. На тот момент яма была заполнена на 75 процентов.

Гибель ребенка подтвердила поисково-спасательная служба области на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ведомства извлекли тело мальчика. Причины произошедшего установит полиция.

Ранее в Волгоградской области шестилетняя девочка упала в яму уличного туалета и утонула. Девочка пошла выливать в уборную ведро и упала в отверстие туалета. Взрослые хватились ребенка только через полчаса.

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Константин Лысяков
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Тело восьмилетнего мальчика нашли в выгребной яме в российском селе
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