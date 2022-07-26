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Россиянка отдохнула на пляжном курорте Казахстана и назвала его заменой Турции

Читательница портала «Тонкости туризма» рассказала об отдыхе в Актау за 195 тысяч рублей

Фото: Anatoly Ustinenko / Russian Look / Globallookpress.com

Россиянка променяла тур в Египет на пляжный отпуск в Казахстане и назвала плюсы и минусы местных курортов. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала путешественница, вместо отмененного тура в Египте она выбрала отдых в пятизвездочном отеле на берегу Каспийского моря в Актау. Путевка на восемь ночей для двоих взрослых и ребенка обошлась в 195 тысяч рублей.

По мнению читательницы портала, Казахстан может стать дешевой заменой отпуску в Турции. Она отметила непродолжительный прямой перелет, возможность въехать по внутреннему паспорту и отсутствие языкового барьера.

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Также автору понравился отель, который позиционирует себя как объект размещения категории «люкс». «Обслуживание на высшем уровне, интерьеры стильные — как в номере, так и в общественных зонах», — уточнила она.

При этом россиянка предупредила, что в отеле довольно много семей с детьми, поэтому найти уединенное и тихое место для отдыха может быть сложно. «За релаксом придется идти в спа или в специальные зоны 16 плюс», — добавила туристка.

Единственным недостатком курорта девушка назвала анимацию — гостям отеля почти не предлагают экскурсий, а также отсутствуют тематические ужины с национальной казахской едой.

Ранее представители туриндустрии рассказали о стоимости отдыха в отелях «все включено» на пляжных курортах Казахстана. Семидневный тур с проживанием в номере с видом на сад и перелетом в Актау можно приобрести в июле по цене от 190 тысяч рублей на двоих — аналогичное предложение в Анталье обойдется в сумму от 284 тысяч рублей.

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Мария Гейн
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