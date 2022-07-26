Тиктокерша нашла бесплатный способ охладиться в жару для людей и собак

The Sun: TikTok-блогерша Шари предложила замораживать кухонные полотенца в жару

Британская тиктокерша Дженна Шари предложила замораживать кухонные полотенца, чтобы охладиться в жару. Ролик в социальной сети TikTok, в котором она описывает этот бесплатный способ охлаждения, нашло издание The Sun.

Она показала обычное кухонное полотенце, которое намочила и положила в морозильную камеру. Через полчаса Дженна достала замороженное полотенце, приложила его к груди и лицу, почувствовав заметное облегчение. По словам блогерши, способ подходит не только для людей, но и для собак. «Я кладу полотенца и на свою собаку. Она не возражает, они очень легкие, почти ничего не весят», — объяснила Дженна.

Оттаявшее полотенце тиктокерша порекомендовала вернуть в морозильную камеру. «Даже новое использовать не нужно, просто положите то же полотенце в морозилку», — заключила она.

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