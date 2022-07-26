Российские следователи завели дело после травмирования детей на каскадерском шоу

В Иванове СКР возбудил дело после травмирования детей на каскадерском шоу

В Ивановской области следователи возбудили уголовное дело после травмирования детей на цирковом шоу. Об этом во вторник, 27 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 21 по 24 июня на стадионе «Спартак» проходило шоу каскадеров, во время которого на четырехлетнюю зрительницу с арены прилетел кусок горячей резины от машины, а на семилетнюю девочку упал каскадер, который не справился с трюком. Кроме того, семилетний мальчик упал под разъехавшуюся трибуну и ударился животом.

Известно, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает, им была оказана медицинская помощь.

Также во время исполнения трюка загорелся багги с мужчиной и его восьмилетним сыном внутри. Водитель повредил руку и плечо, ему помогли дежурившие врачи, а мальчик отделался испугом и продолжил выступать.

Дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).