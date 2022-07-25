Багги с ребенком загорелся во время трюка на российском шоу и попал на видео

На шоу в Иванове во время каскадерского трюка загорелся багги с ребенком внутри

На каскадерском шоу в Иванове во время исполнения трюка загорелся багги с мужчиной и его восьмилетним сыном внутри. Момент происшествия попал на видео, которое публикует Telegram-канал Baza.

На снятых очевидцами кадрах видно, что россиянин на багги пытается с помощью трамплина перепрыгнуть два легковых автомобиля. Однако машине не удается пролететь необходимое расстояние, и она врезается в препятствие, после чего загорается. На помощь находящимся в багги мужчине и ребенку пришли спасатели и зрители.

По информации издания, мужчина повредил ругу и плечо, ему оказали помощь дежурившие на шоу врачи. Мальчик отделался испугом и продолжил выступать.

Ранее в Курганской области загорелась скорая помощь, в которой находился ребенок, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ранее едва не утонувший в бассейне. Мальчику помогли выбраться медики.