Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Едва не утонувший ребенок чуть не сгорел в машине скорой в России

В Кургане медики спасли едва не утонувшего ребенка из горящей машины скорой помощи

Фото: страница «Типичный Катайск» во «ВКонтакте»

В Курганской области медики спасли из горящей машины скорой помощи ребенка, который ранее едва не утонул в бассейне. Об этом сообщает паблик «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».

По информации авторов поста, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) ребенка везли из Катайска в Шадринск, когда машина в салоне скорой возник пожар. Пострадавшему помогли выбраться фельдшер, медсестра и водитель автомобиля.

Департамент здравоохранения Курганской области подтвердил изданию Ura.ru факт пожара. По данным ведомства, из Шадринска ребенка должны были отправить на вертолете в Курган. «Во время транспортировки произошло возгорание моторного отсека машины скорой. Пожар был потушен на месте», — рассказали в депздраве.

В ведомстве подчеркнули, что происшествие не повлияло на общее состояние пострадавшего. Ребенка благополучно доставили в больницу Кургана на другой скорой помощи. В депздраве подчеркнули, что перед рейсом воспламенившаяся машина прошла осмотр и была исправна. Точную причину пожара определит экспертиза.

Ранее в Калмыкии загорелся двухэтажный пассажирский автобус. На момент возгорания в салоне находились 20 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о расширении географии спецоперации на Украине
На Украине анонсировали «громкие новости» о публичных людях
Друзья Лаймы Вайкуле подтвердили рецидив онкологии у певицы
Иран отреагировал на планы Турции провести новую военную операцию в Сирии
Едва не утонувший ребенок чуть не сгорел в машине скорой в России
Появились подробности о перевернувшемся в Алтайском крае автобусе с детьми
Великобритания решила искать спасение в ядерной энергетике
Россиян предупредили о риске внезапно оказаться должниками за ЖКУ
Раскрыты хитрости H&M ради собственной выгоды перед уходом из России
Глава МИД Бельгии посетила Крым по российской визе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.