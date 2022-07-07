На российской трассе загорелся автобус с 20 пассажирами

В Калмыкии на трассе Р-22 загорелся автобус с 20 пассажирами в салоне

На территории Кетченеровского района Республики Калмыкия во время маршрутного рейса загорелся двухэтажный пассажирский автобус. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает региональной управление МЧС.

Инцидент произошел на 195-м километре федеральной российской трассы Р-22 «Каспий».

На момент происшествия в салоне находились 20 пассажиров, из них пятеро детей и два водителя. На место выезжали силы и средства Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона. В результате инцидента никто не пострадал.

24 июня в Москве на Зубовском бульваре Mercedes столкнулся с автомобилем, на высокой скорости влетел в стену жилого дома и загорелся.