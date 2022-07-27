В ООН заявили об ударе санкций Запада по самым уязвимым группам людей

Спецдокладчик ООН Довгань раскритиковала санкции Запада за удар по самым уязвимым группам

Санкции Запада, вводимые против России в связи со спецоперацией на Украине, прежде всего вредят наиболее уязвимым и нуждающимся в защите людям, а также ведут к росту безработицы и коррупции, считает спецдокладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань. Она раскритиковала такие меры во время выступления на Пекинском форуме по правам человека, пишет китайское издание Global Times.

«С большим сожалением вынужден признать, что односторонние принудительные меры представляют собой сегодня один из самых серьезных вызовов солидарности и защите прав человека», — заявила Довгань.

Как говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, западные санкции также препятствуют экспорту российского зерна в условиях кризиса, начавшегося из-за «застрявших» на Украине запасов продовольствия.