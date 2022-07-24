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Лавров понадеялся на помощь ООН в снятии препятствующих экспорту зерна санкций

Лавров: Москва рассчитывает, что ООН добьется снятия санкций, препятствующих вывозу зерна

Фото: Reuters

Москва рассчитывает, что в рамках продуктовой сделки ООН добьется снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту зерна. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Рассчитываем, что у него [генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша] получится. Но на это у нас есть понимание, как обеспечить выполнение взятых обязательств по поставкам», — заявил министр.

Варвара Кошечкина
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