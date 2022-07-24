Украина начала формирование зерновых караванов в трех портах

Украинские порты Одесса, Черноморск и Южный готовятся возобновить работу

Украина начала подготовку трех украинских портов к возобновлению работы, начинается формирование зерновых караванов, сообщила Администрация морских портов страны в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«В связи с подписанием 22 июля 2022 года инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем, осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что заход и выход судов в указанные порты будет осуществлять с помощью каравана, который будет сопровождаться судном лидирования. Для того, чтобы корабль был включен в караван, необходимо подать заявку.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

Процесс контроля за перевозкой зерна и сельхозпродукции с Украины будет вестись из совместного координационного центра, который создан в университете Минобороны Турции. Контроль за судоходством на маршрутах будет вестись круглосуточно. При необходимости в этих целях будут привлекаться беспилотники.