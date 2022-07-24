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Университет Минобороны Турции решил контролировать вывоз зерна из Украины

Yeni Safak: контролировать вывоз зерна из Украины решили в университете Минобороны Турции

Фото: Nikolay Gyngazov / Goballookpress.com

Весь процесс контроля за перевозкой зерна и сельхозпродукции с Украины будет вестись из совместного координационного центра, который создан в университете Минобороны Турции. Об этом пишет газета Yeni Safak.

По информации издания, международная структура организована в районе Левент на берегу Босфора. В нее вошли полковники или генералы от Турции, России и Украины, а также представители ООН. Численность уже начавшего работу центра не раскрывается. Контроль за судоходством на маршрутах перевозки из украинских портов будет вестись круглосуточно. При необходимости в этих целях будут привлекаться беспилотники.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

Согласно документу об экспорте, контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остается за Киевом. В них будут находиться лишь те суда, которые «смогут обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений».

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Марина Совина
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