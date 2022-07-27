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Минобороны Турции пообещало продлевать зерновую сделку при необходимости

Министр обороны Турции Акар пообещал продлевать зерновую сделку при необходимости

Фото: XinHua / Globallookpress.com

Министр обороны Турции Хулуси Акар пообещал, что соглашения по экспорту украинского зерна будут продлеваться по мере необходимости и с согласия сторон. Цитату приводит РИА Новости.

«Документ, подписанный сторонами, будет действителен в течение 120 дней и будет продлеваться, если стороны не потребуют расторжения», — пояснил он.

Также в Стамбуле прошла церемония открытия Совместного координационного центра по по безопасному вывозу зерна из украинских портов. Акар в обращении к участникам мониторинговой миссии выразил надежду, что работа центра позволит устранить мировой продовольственный кризис, а бесперебойный вывоз зерна снизит цены на рынке.

Центр начал работу в рамках подписанного 22 июля соглашения о вывозе украинского зерна через Черное море.

Елизавета Наумова
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