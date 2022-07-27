Минобороны Турции пообещало продлевать зерновую сделку при необходимости

Министр обороны Турции Акар пообещал продлевать зерновую сделку при необходимости

Министр обороны Турции Хулуси Акар пообещал, что соглашения по экспорту украинского зерна будут продлеваться по мере необходимости и с согласия сторон. Цитату приводит РИА Новости.

«Документ, подписанный сторонами, будет действителен в течение 120 дней и будет продлеваться, если стороны не потребуют расторжения», — пояснил он.

Также в Стамбуле прошла церемония открытия Совместного координационного центра по по безопасному вывозу зерна из украинских портов. Акар в обращении к участникам мониторинговой миссии выразил надежду, что работа центра позволит устранить мировой продовольственный кризис, а бесперебойный вывоз зерна снизит цены на рынке.

Центр начал работу в рамках подписанного 22 июля соглашения о вывозе украинского зерна через Черное море.