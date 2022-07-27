Центр по вывозу украинского зерна начал работу

Глава Минобороны Турции объявил о начале работы центра координации по зерну в Стамбуле

В Стамбуле прошла церемония открытия Совместного координационного центра по по безопасному вывозу зерна из украинских портов. О начале работы центра координации объявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Глава военного ведомства Турции в обращении к участникам мониторинговой миссии выразил надежду, что работа центра позволит устранить мировой продовольственный кризис, а бесперебойный вывоз зерна снизит цены на рынке. Он отметил отсутствие необходимости дополнительного разминирования морских зон черноморской акватории, по которой планируется наладить рейсы торговых судов.

В центре, который был создан на территории турецкого Университета национальной обороны, ведут работу представители России, Турции, Украины, а также сотрудники Организации Объединенных Наций (ООН).